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TASS: Amerikaanse gezanten dit weekend in Moskou en Kyiv

Samenleving
door anp
vrijdag, 04 september 2026 om 11:32
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MOSKOU (ANP) - De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner worden dit weekend in Rusland en Oekraïne verwacht, meldt het Russische staatspersbureau TASS. Ze zullen eerst naar Moskou gaan.
"Ze verwachten op 5 en 6 september aan te komen in Moskou en daarna in Kyiv", aldus een bron van TASS. Witkoff en Kushner, de schoonzoon van de Amerikaanse president Donald Trump, zijn nauw betrokken bij de Amerikaanse pogingen om te werken aan vrede tussen Rusland en Oekraïne. Het wordt hun eerste bezoek aan Oekraïne. Ze zijn al meermaals in Rusland geweest.
De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei donderdag de twee onderhandelaars ergens in de komende dagen te zullen ontmoeten in Kyiv. Hij vertelde daarbij dat het om voorlopige afspraken gaat en dat Witkoff en Kushner ook in Moskou worden verwacht.
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