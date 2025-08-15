ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Navalnaja pleit voor vrijlating politieke gevangenen

Samenleving
door anp
vrijdag, 15 augustus 2025 om 12:50
anp150825122 1
MOSKOU (ANP) - Joelia Navalnaja, de weduwe van de Russische oppositieleider Aleksej Navalni, pleit in aanloop naar de Amerikaans-Russische top voor een gevangenenruil. Ze hoopt op een deal over de vrijlating van Russen en Oekraïners die in Rusland vastzitten, omdat ze zich hebben uitgesproken tegen de oorlog in Oekraïne.
Navalnaja verklaart in een video dat de top de geschiedenisboeken ingaat bij afspraken over een gevangenenruil, een "onomkeerbare stap". Andere eventuele afspraken kunnen volgens haar mogelijk tegenvallen. Ze wijst erop dat Oekraïne en Rusland elkaar eerder tijdens korte staakt-het-vuren hebben beschuldigd van schendingen.
"We weten niet hoe de situatie zich na de gesprekken gaat ontvouwen. Misschien maken de resultaten een verschil. Misschien zijn ze over een week weer vergeten", aldus Navalnaja. Ze stelt voor jaren van diplomatie over te slaan en direct over te gaan op een ruil. Er zouden al lijsten met namen zijn.
Vorig artikel

Je familie kan ook té close zijn: als liefde begint te voelen als controle

Volgend artikel

Tata moet plannen voor 'groene staalfabriek' opnieuw inleveren

POPULAIR NIEUWS

anp 504112886

Krijg je echt grijze haren door stress?

Schermafbeelding 2025-08-14 194115

B&B Vol liefde: Sylwia blijkt een actrice en Gooise Bart is inderdaad geen fijn persoon

shutterstock_1482311912_vector (1)

3 fascinerende tekenen van een hoog IQ

ANP-530521290

Ooginfarct: populaire afslankmedicijnen gelinkt aan ernstige oogziekte

ANP-532158398

Onderzoek toont aan: ADHD heeft grote evolutionaire voordelen

shutterstock_2478162053

Hoe onzekere mensen anderen (jou) kleiner proberen te maken