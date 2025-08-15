Navalnaja pleit voor vrijlating politieke gevangenen

MOSKOU (ANP) - Joelia Navalnaja, de weduwe van de Russische oppositieleider Aleksej Navalni, pleit in aanloop naar de Amerikaans-Russische top voor een gevangenenruil. Ze hoopt op een deal over de vrijlating van Russen en Oekraïners die in Rusland vastzitten, omdat ze zich hebben uitgesproken tegen de oorlog in Oekraïne.

Navalnaja verklaart in een video dat de top de geschiedenisboeken ingaat bij afspraken over een gevangenenruil, een "onomkeerbare stap". Andere eventuele afspraken kunnen volgens haar mogelijk tegenvallen. Ze wijst erop dat Oekraïne en Rusland elkaar eerder tijdens korte staakt-het-vuren hebben beschuldigd van schendingen.

"We weten niet hoe de situatie zich na de gesprekken gaat ontvouwen. Misschien maken de resultaten een verschil. Misschien zijn ze over een week weer vergeten", aldus Navalnaja. Ze stelt voor jaren van diplomatie over te slaan en direct over te gaan op een ruil. Er zouden al lijsten met namen zijn.