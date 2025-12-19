Geen nieuwe aanhoudingen na vechtpartij Spakenburg en FC Twente

SPAKENBURG (ANP) - De politie heeft nog geen nieuwe aanhoudingen verricht na de grote vechtpartij die donderdag uitbrak bij SV Spakenburg. Na afloop van de bekerwedstrijd tegen FC Twente trokken tientallen toeschouwers het veld op en gingen met elkaar op de vuist. In totaal werd één persoon aangehouden voor het vernielen van een hek.

Het duurde ongeveer 4 minuten voordat de politie de supporters uit elkaar kon halen en naar bussen kon begeleiden. Volgens een woordvoerder zijn er geen aanhoudingen meer verricht "omdat het snel gesust was".

Of er gewonden zijn gevallen, vindt hij moeilijk in te schatten. Er zijn in ieder geval geen mensen naar het ziekenhuis gebracht. "Er zijn natuurlijk wel flinke tikken uitgedeeld, maar ik weet niet of mensen daar last van hebben", aldus de woordvoerder.