Iran dreigt toeristische locaties wereldwijd

Iran voert de oorlogsretoriek verder op. In een verklaring op de staatstelevisie dreigde brigadegeneraal Abolfazl Shekarchi dat “parken, recreatiegebieden en t oeristische bestemmingen ” wereldwijd niet langer veilig zijn voor de “vijanden van het land”. De waarschuwing komt midden in de oorlog tussen Iran aan de ene kant en de VS en Israël aan de andere kant, na grootschalige aanvallen over en weer.

Volgens Shekarchi worden niet alleen politieke leiders geviseerd, maar ook piloten, militairen en andere functionarissen van “vijandige staten” – juist op plekken waar zij zich veilig zouden moeten voelen: vakantieoorden, pretparken, toeristische centra. “Zelfs parken en recreatiegebieden zullen niet meer veilig voor jullie zijn”, zei hij, verwijzend naar informatie die Iran over deze tegenstanders zou hebben.

Officieel richt de dreiging zich dus op specifieke doelwitten: Israëlische en Amerikaanse functionarissen en hun bondgenoten. Maar als je in een druk pretpark of resort een aanslag pleegt op één piloot, treft dat in de praktijk iedereen eromheen. Zelfs Iraanse of neutrale toeristen zouden dan “collaterale schade” zijn. De grens tussen gerichte vergelding en pure terreur vervaagt daarmee volledig.

Europese veiligheidsdiensten waarschuwden de afgelopen weken al voor mogelijke vergeldingsacties van Iran en door Iran gesteunde netwerken, onder meer in Europa en de VS. Toch betekent dat niet dat elke toerist nu direct gevaar loopt zodra hij een park binnenstapt. De meeste reisadviezen spreken van een verslechterde en onvoorspelbare veiligheidssituatie in Iran en de regio, maar niet van een algemeen verbod op reizen naar alle toeristische hotspots in de wereld.

Duidelijk is wel: Teheran probeert de oorlog psychologisch te verbreden. Wie de vijand “tot in zijn vakantiepark” zegt te willen achtervolgen, richt zich uiteindelijk op iets groters dan een generaal of piloot: op het gevoel van veiligheid van gewone mensen. En precies dat maakt deze woorden, ook zonder concrete aanslag, zo verontrustend.