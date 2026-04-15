AWVN: loonsverhogingen in nieuwe cao's trekken weer aan

door anp
woensdag, 15 april 2026 om 16:36
anp150426196 1
DEN HAAG (ANP) - De loonsverhogingen in Nederland trekken de laatste tijd weer iets aan. Dat constateert werkgeversvereniging AWVN in nieuwe cijfers over de vorige maand afgesloten cao's. Daarin werd de dalende trend van de voorgaande maanden doorbroken en kwam de gemiddelde loonstijging weer tot boven de 3 procent.
De loonafspraken lagen in februari met een gemiddelde van 2,6 procent voor het eerst sinds maart 2022 onder de 3 procent. In de in maart gesloten cao's werd gemiddeld een loonsverhoging van 3,1 procent afgesproken.
AWVN merkt wel op dat het maartcijfer een eenmalige uitschieter kan zijn, veroorzaakt door het kleine aantal cao's van afgelopen maand. Dit waren er slechts veertien, goed voor 30.000 werknemers.
De werkgevers maken zich al langer zorgen over de ontwikkeling van de loonkosten. De toename daarvan gaat wat AWVN betreft niet hard genoeg omlaag. Daarbij verwijst de organisatie naar verslechterende economische omstandigheden en de concurrentiepositie van Nederland, die volgens de verschillende rapporten onder druk staat.
