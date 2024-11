Buitenlandse media: turbulente vrijdag voor Nederlandse politiek

De afgewende regeringscrisis in Nederland trekt ook in het buitenland de aandacht. Media in buurlanden besteden volop aandacht aan de uitkomst van het crisisoverleg op het Catshuis.

De Britse omroep BBC schrijft in een uitgebreid artikel dat de recente aanvallen op Israëlische voetbalsupporters spanningen hebben blootgelegd die ook politieke gevolgen hebben. De toekomst van de coalitie hangt volgens de BBC aan een zijden draadje door het vertrek van staatssecretaris Nora Achahbar (Financiën, NSC). Ook zouden er nog zorgen bestaan over de relatie tussen de Joodse en moslimgemeenschappen in Amsterdam, bericht de omroep.

"Regeringscrisis in Nederland afgewend: andere NSC-regeringsleden blijven aan na vertrek staatssecretaris Achahbar", kopt omroep VRT in België. Ook media als Het Laatste Nieuws en de Gazet van Antwerpen berichten over de politieke onrust in het buurland. "De Nederlandse regering valt dan toch niet", schrijft die laatste krant, die ook uitlegt dat premier Schoof niet in detail trad over wat precies is gezegd in de ministerraad in aanloop naar het vertrek van Achahbar. "Op vragen van journalisten bleef hij antwoorden met zijn oneliner over het feit dat er geen racisme is binnen het kabinet en de fracties."

In Duitsland bericht onder meer de krant Rheinische Post over het crisisoverleg van de "Wilders-Koalition". De Neue Zürcher Zeitung schrijft dat politiek Den Haag een "turbulente vrijdag" achter de rug heeft en kopt: "Ongeregeldheden Amsterdam storten Nederlandse regering in crisis, maar breuk coalitie is afgewend."