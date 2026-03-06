Teheran hevig onder vuur, Israël kondigt 'nieuwe fase' aan

TEHERAN (ANP/AFP) - Meldingen van hevige aanvallen kwamen vrijdag uit de Iraanse hoofdstad Teheran. Israël had aangekondigd "infrastructuur van het regime" aan te vallen in "een nieuwe fase" van de oorlog.

In een televisietoespraak zei de Israëlische luitenant-generaal Eyal Zamir: "We hebben nog meer verrassingen in petto die ik niet openbaar zal maken." Ook de Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth kondigde aan dat de "vuurkracht" over Iran en Teheran zal toenemen.

Libanon meldde 123 doden als gevolg van Israëlische aanvallen en Qatar zei dat het een drone had onderschept die een Amerikaanse legerbasis als doel had.

Onderhandeling

De Iraanse Revolutionaire Garde zei dat ze raketten had afgevuurd op Tel Aviv in Israël.

Volgens de Amerikaanse commandant in het Midden-Oosten, admiraal Brad Cooper, is de Iraanse slagkracht van ballistische raketten met 90 procent verminderd. President Donald Trump zei dat Iran contact had gezocht om over een akkoord te praten. Maar de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araghchi zei dat Iran niet uit is op een staakt-het-vuren en zag "geen enkele reden waarom Iran zou moeten onderhandelen met de VS".