Hoek: het nieuwe modewoord “food noise” fileert de dieetcultuur – waarom minder diëten en regelmaat vaak beter werken dan streng zijn voor jezelf.

Op sociale media heet het inmiddels food noise: dat voortdurende gebrom aan de rand van je bewustzijn dat vraagt wat je straks gaat eten, of je al “te veel” had en of er nog iets in de koelkast ligt. Artsen zien dat niet als dwangstoornis, maar als hardnekkig gepieker over reële zorgen rond gewicht, controle en gezondheid. Opvallend genoeg komt het voor bij mensen met overgewicht, maar óók bij mensen met anorexia , waar verstoorde honger- en verzadigingshormonen de gedachten aan eten juist aanjagen.

Dat maakt food noise tot meer dan een TikTok-term: het legt bloot hoe sterk ons brein, hormonen en een voedselomgeving vol prikkels samenwerken – en hoe weinig dat te maken heeft met “gebrek aan wilskracht”.

Waarom strenge diëten het juist erger maken

Wie constant aan eten denkt, grijpt vaak naar nóg strakkere regels: minder eten, maaltijden overslaan, lijstjes met verboden producten. Maar onderzoek laat zien dat het onderdrukken van eetgedachten die juist kan versterken en samenhangt met meer eetbuien, vooral bij vrouwen met overgewicht. Ook klinische specialisten zien hetzelfde patroon: hoe groter de honger en hoe strenger de lijnpoging, hoe luider de interne herrie over eten.

Intussen versterken reclames, snackhoeken bij de kassa en de koekjestrommel op kantoor de gevoeligheid voor voedselprikkels: hartslag en speekselproductie gaan omhoog, nog vóór je iets hebt gegeten.[

Wat wél helpt: regelmaat, afleiding en mildheid

De ontnuchterende boodschap uit de behandelkamers: om de food noise zachter te zetten, moet je vaak juist weer regelmatiger gaan eten. Drie volwaardige maaltijden, weinig extreem diëten en genoeg eiwitten en vezels dempen hongerpieken – en daarmee de noodzaak voor je brein om obsessief met eten bezig te zijn. Daarnaast helpt het om typische triggers te herkennen: eet je vooral uit stress, verveling of als beloning, dan heb je alternatieve “emotieregelaars” nodig, zoals bewegen, iemand bellen of bewust iets anders doen dan naar de voorraadkast lopen.