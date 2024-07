Tekening Liebermann uit Boijmans terug naar diens erven

ROTTERDAM (ANP) - De tekening Schrijvend meisje aan een tafel van Max Liebermann moet terug naar de erven van deze Duitse kunstenaar (1847 - 1935), vindt de zogenoemde Restitutiecommissie. Zij acht het voldoende aannemelijk dat zijn weduwe Martha Liebermann de tekening onvrijwillig is kwijtgeraakt als gevolg van omstandigheden die verband hielden met het naziregime. De tekening is sinds 1959 onderdeel van de collectie van Museum Boijmans Van Beuningen en officieel in het bezit van de gemeente Rotterdam.

Volgens de commissie was de tekening ten tijde van het overlijden van Max Liebermann nog in zijn bezit en heeft Martha Liebermann geleden onder het naziregime en had zij als gevolg van anti-Joodse maatregelen ook weinig financiële middelen.

De tekening is ooit in handen gekomen van de bekende kunsthistoricus Max Friedländer. Niet te achterhalen is hoe hij het kunstwerkje heeft verworven. De tekening is in 1959 op een veiling gekocht door de gemeente Rotterdam. De stad volgt het advies op, aldus de commissie.