ICC vraagt zienswijzen rond mogelijk aanhoudingsbevel Netanyahu

DEN HAAG (ANP) - Ruim zestig regeringen, organisaties en personen mogen bij het Internationaal Strafhof (ICC) hun standpunt indienen over mogelijke arrestatiebevelen tegen onder anderen de Israëlische minister-president Benjamin Netanyahu. Het hof buigt zich over de vraag of Netanyahu, de Israëlische minister van Defensie Yoav Gallant en de hoge Hamasfunctionarissen Yahya Sinwar, Mohammed Al-Masri en Ismail Haniyeh aangehouden moeten worden, zoals de aanklager wil.

Het strafhof heeft dinsdag een lijst met namen bekendgemaakt van de landen en organisaties die voor het hof mogen reageren. Sommige landen hebben al laten weten dat ze het niet eens zijn met het verzoek van de hoofdaanklager aan het ICC om om de arrestatiebevelen te vragen.

Onder meer Duitsland, de Verenigde Staten en Hongarije hebben kritiek geuit, en krijgen de kans hun kritiek aan het hof toe te lichten. Ook onder meer Zuid-Afrika, Brazilië en Spanje krijgen de gelegenheid te reageren, maar die landen zijn juist uitgesproken voorstanders geweest van het onderzoek. Er staan ook rechtsgeleerden en belangenorganisaties op de lijst.

De aanhoudingsbevelen tegen de Israëliërs en Hamasleden houden verband met mogelijke misdaden die zijn gepleegd bij de aanslag in Israël op 7 oktober en de daaropvolgende oorlog in Gaza.