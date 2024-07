Tekstkar bij afgesloten 'wolvengebied' Leusden gesaboteerd

LEUSDEN (ANP) - De afsluiting van een deel van het landgoed bij Leusden waar recent twee incidenten met een wolf zijn geweest, heeft in het eerste weekend "goed gewerkt". Volgens de beheerder van landgoed Den Treek zijn vrijwel alle wegen en paadjes van het gebied afgezet met hekken en linten. Een van de tekstkarren die voor de hekken zijn geplaatst, is wel gesaboteerd.

Kabels zijn doorgeknipt en accu's van de tekstkar zijn gestolen, aldus rentmeester Wilbert Nijlant van landgoed Den Treek. Op deze karren, die door de gemeente Leusden zijn geplaatst, staat de tekst 'Gebied afgesloten, www.leusden.nl/wolf'.

"Afgezien hiervan is het redelijk geruisloos verlopen", aldus Nijlant. "Al zijn er altijd een paar diehards die vinden dat de natuur van iedereen is en toch het gebied in zijn getrokken." De beheerder heeft drie boa's rondlopen die toezicht houden in het afgesloten gebied, een vierde staat stand-by. "Zij waarschuwen mensen die toch naar binnen gaan. En als dat niet helpt, krijgen recidivisten een bon."

Hoe verder

De burgemeester van Leusden besloot donderdag om een stuk van zo'n 700 hectare van Den Treek af te sluiten, na twee incidenten met een wolf. Eerst werd een hondje gebeten en meegenomen door een wolf met welpen. Begin vorige week werd een meisje dat met de buitenschoolse opvang in het gebied was in haar zij gebeten door een wolf. Het noodbevel en de afsluiting van het gebied gelden voorlopig tot 15 augustus.

"We moeten met z'n allen wel nadenken over 'hoe nu verder'. Want alleen een stukje van het gebied afsluiten, is een halve maatregel", aldus Nijlant.