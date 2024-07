'Olympische week' voor Franse president Macron

PARIJS (ANP) - De Franse president Emmanuel Macron brengt maandag samen met onder anderen de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité, Thomas Bach, een bezoek aan het olympische dorp in Saint-Denis bij Parijs. Er zijn in de aanloop naar de Olympische Spelen die vrijdag beginnen al zeker 4400 sporters neergestreken. Macron bezoekt onder meer de Franse atleten in het dorp. Ook de ministers van Binnenlandse Zaken en van Sport, respectievelijk Gérald Darmanin en Amélie Oudéa-Castéra, nemen deel aan het bezoek.

Media noemen de dagen voor de opening van de Spelen "de olympische week van Macron". Die volgt op maanden van politieke strubbelingen met twee verkiezingen, de Europese en de Franse parlementsverkiezingen. De laatste stembusgang heeft in het parlement politieke verhoudingen opgeleverd waar moeilijk een meerderheidsregering mee te vormen valt.

Macron lijkt echter deze week niet druk met politiek bezig te zijn maar heeft een volle agenda. Hij ontvangt maandag bijvoorbeeld ook journalisten die de Spelen verslaan in zijn Elysée-paleis. Dinsdag opent hij een expositie vlak bij zijn presidentiële paleis, het 'Maison de l'Elysée', waar mensen die voor de Spelen naar Parijs komen, meer te weten kunnen komen over de geschiedenis van het Franse presidentschap en over hoe de president leeft en werkt.

Seine

Donderdag gaat Macron naar het Louvre voor een topconferentie over "sport en duurzaamheid" waar tientallen staatshoofden, regeringsleiders en chefs van internationale organisaties verwacht worden. Hij luncht die dag met de bazen van een reeks grote ondernemingen die bij de Spelen betrokken zijn, inclusief ArcelorMittal, Alibaba, Coca-Cola, Samsung en Tesla. Volgens Franse media zal Macron het hier wel over politiek hebben en zijn gehoor verzekeren dat ze zich geen zorgen hoeven maken over de politieke toestand in Frankrijk.

Op de dag van de opening van de Spelen is er vrijdag een receptie waar Macron circa 110 staatshoofden en regeringsleiders ontvangt die voor de ceremonie in de avond naar de Franse hoofdstad zijn gekomen. Voor Nederland gaan premier Dick Schoof en het koningspaar naar de opening van de Spelen.

Op het programma van Macron staat geen duik in de Seine. Hij zei eerder dit jaar dat hij in de rivier ging zwemmen wanneer die schoon was gemaakt voor onder meer de Spelen. Maar dat is er nog steeds niet van gekomen. De burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo, ging een week geleden feestelijk te water en zwom in de rivier. Vrijdag liet Macron weten dat hij "nog altijd van plan is een duik te nemen in de Seine, maar niet per se vóór de Spelen".