Telegram-account Assad: Rusland dwong me uit Syrië weg te gaan

MOSKOU/BEIROET (ANP/AFP) - De voormalige president van Syrië, Bashar al-Assad, heeft volgens zijn Telegramkanaal gezegd dat hij gedwongen werd het land te verlaten. Assad zegt in de boodschap in de ochtend van 8 december naar de Russische basis Hmeimim in het noordwesten te zijn gevlogen op aandringen van het Kremlin.

Toen die basis in de avond met drones werd aangevallen "heeft Moskou geëist dat ik naar Rusland werd geëvacueerd", aldus de boodschap. Hij bestrijdt berichten dat zijn vertrek vooraf is georganiseerd. Hij overwoog niet af te treden en zegt dat "Syrië nu in handen is van terroristen".