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Telegraph: Britse diensten doen onderzoek naar Duits spionagelek

Samenleving
door anp
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LONDEN (ANP) - De Britse inlichtingendiensten hebben een onderzoek ingesteld naar aanleiding van de aanhouding van een voormalige Duitse inlichtingenchef, meldt de krant The Telegraph. Het voormalige hoofd van de Duitse buitenlandse inlichtingendienst BND August Hanning zit vast voor het kopen van geheimen nadat hij voor zichzelf was begonnen. Mogelijk waren daar ook buitenlandse geheimen bij.
De Britse evenknie van de BND, SIS, beter bekend als MI6, wil meer weten, aldus The Telegraph. Hetzelfde geldt voor de dienst die is gespecialiseerd in communicatie, GCHQ. Volgens de krant vindt bij de diensten een "systematisch intern onderzoek" plaats naar de gevoelige informatie die met Europese partners is gedeeld. Amerikaanse diensten doen volgens de krant hetzelfde.
Hanning heeft volgens de Duitse justitie als consultant geheimen gekocht via zijn voormalige stafchef, Manfred D., die tot voor kort nog voor de BND werkte. Die informatie is mogelijk ook bij buitenlandse diensten beland.
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