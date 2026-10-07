Rente op studielening omhoog voor kwart miljoen oud-studenten

DEN HAAG (ANP) - De rente op studieleningen gaat volgend jaar met bijna een procentpunt omhoog tot 3,28 procent voor oud-studenten die de lening binnen vijftien jaar moeten terugbetalen. Voor studenten die er 35 jaar voor hebben, gaat de rente 0,37 procentpunt omhoog tot 2,7 procent. In totaal gaat de rente voor een kwart miljoen oud-studenten omhoog in 2027.

De nieuwe rentepercentages gelden niet voor alle oud-studenten. De rente wordt voor iedere oud-student elke vijf jaar opnieuw vastgesteld, dus het nieuwe percentage geldt voor oud-studenten die in 2026 nog een lening kregen en voor studenten van wie de rentevaste periode van vijf jaar afloopt. Voor iedere student wordt de rente elk jaar bijgesteld.

Mensen die voor 2015 een studielening zijn aangegaan, vallen onder het stelsel van terugbetalen in vijftien jaar. Alle studenten die erna zijn gaan studeren, kunnen hun lening in 35 jaar terugbetalen en betalen minder rente.

ISO

In januari 2023 werd de rente voor het eerst in jaren boven de 0 procent vastgesteld op 0,46 procent. Een jaar later steeg die naar 2,56 procent.

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) zegt in een reactie dat het nieuwe rentepercentage in de praktijk kan betekenen dat mensen "duizenden euro's extra" moeten afbetalen. De "forse stijging" van de rente toont volgens het ISO aan hoe "de rekening van economische onzekere tijden bij de student komt te liggen".