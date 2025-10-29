ECONOMIE
Teleurstelling bij BIJ1 om opnieuw missen Kamerzetel in exitpoll

Samenleving
door anp
woensdag, 29 oktober 2025 om 21:37
anp291025346 1
ROTTERDAM (ANP) - Net als in 2023 haalt BIJ1 geen zetel in de Tweede Kamer, zo blijkt uit de exitpoll van Ipsos I&O in opdracht van NOS en RTL. Dat leidde tot teleurstelling bij lijsttrekker Tofik Dibi en de aanwezigen op de uitslagenavond van de partij in Rotterdam, ziet een ANP-verslaggever.
In het Rotterdamse theater waar BIJ1 samenkomt om met intimi de stemuitslag aan te horen, klinkt verbazing als blijkt dat de partij niet wordt genoemd in de eerste exitpoll. De zaal waar kort daarvoor nog gedanst en gezongen werd, is snel leeg in aanloop naar de tweede exitpoll, de kandidaat-Kamerleden voorop.
"We zijn groot in de steden", verklaart een partijmedewerker het gemis van BIJ1 in de voorlopige uitslag. "Onze stemmen zijn waarschijnlijk pas morgenochtend geteld."
