Teleurstelling bij presentatoren BNNVARA en KRO-NCRV

HILVERSUM (ANP) - Presentatoren van de publieke omroep reageren teleurgesteld op de aankondiging dinsdag dat BNNVARA en KRO-NCRV stoppen met een paar populaire programma's.

Een van de geschrapte programma's is Wortelboer en Van Rossem, dat de afgelopen drie jaar te zien was. "Ik betreur het enorm, maar het verbaast me niet", laat Maarten van Rossem weten in een gesprek met het ANP. Hij zegt te begrijpen waarom het besluit is genomen. "Het heeft natuurlijk politieke redenen, want niks is zo gevaarlijk als links", zegt hij sarcastisch. "Het slaat trouwens nergens op om te zeggen dat de publieke omroep 'links' zou zijn."

"We kunnen er weinig aan doen. Nederland koerst een andere kant op en dat is geen goede kant", gaat hij verder. "Maar ik ben 82, en het kan mij geen reet meer schelen."

'Sneu en triest'

Cornald Maas vindt het jammer dat zijn programma Opium op Oerol verdwijnt. "Het blijft hard vechten voor cultuur en podiumkunsten bij de NPO, zeker voor cultuur die niet meteen de grootste publieksgroep bedient. Maar ik vecht door. We gaan nog één glorieus seizoen Opium op Oerol maken (het achttiende!) en Volle Zalen blijft gelukkig ferm geprogrammeerd bij AVROTROS en de NPO. Moedig en strijdbaar voorwaarts dus!", schrijft hij op Instagram.

Jeremy Zijlstra, barman in het programma First Dates van BNNVARA, noemt het "sneu en triest" dat het programma stopt. Zijlstra is de opvolger van Victor Abeln, die vijftien seizoenen lang te zien was als barman. "De missie om mensen samen te brengen stopt nu ineens, en dat voelt vreemd", aldus Zijlstra. Hij is dinsdagochtend op de hoogte gebracht, maar zag het naar eigen zeggen "in de verte aankomen".