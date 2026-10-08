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Televizier-Ring Jan Versteegh, Annet Malherbe en Even tot hier

Samenleving
door anp
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AMSTERDAM (ANP) - Jan Versteegh heeft donderdagavond de Televizier-Ring Presentator gewonnen. De presentator van onder meer De Bondgenoten liet daarmee Tim Hofman en Thomas van Groningen achter zich. Versteegh, een van de vaste gezichten van SBS6, kreeg de prijs uitgereikt tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam.
Voor Versteegh is het zijn eerste overwinning in de categorie beste presentator. Vorig jaar ging de prijs naar Martijn Krabbé.
Annet Malherbe kreeg de Televizier-Ring Acteur. Ze was voor het eerst genomineerd. Malherbe was afgelopen jaar onder meer te zien in de Omroep MAX-serie Rust & Vreugd, over de perikelen op een volkstuin. Andere genomineerden voor de acteursprijs waren Woeste Grond-acteur Hendrik Jan Bökkers en Malou Gorter uit Oogappels.
Het satirische televisieprogramma Even tot hier won de Televizier-Ring Impact. Het BNNVARA-programma van Niels van der Laan en Jeroen Woe kreeg de prijs voor hun succesvolle inzamelingsactie voor Oekraïne. In totaal werd ruim 3 miljoen euro bijeengebracht, waardoor ambulances en medische spullen konden worden gekocht voor Oekraïne.
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