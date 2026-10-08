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Gouden Televizier Oeuvre-ring voor Joop van den Ende

Samenleving
door anp
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AMSTERDAM (ANP) - Joop van den Ende heeft donderdagavond tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala een oeuvreprijs in ontvangst genomen. De 84-jarige media- en theaterproducent ontving de prijs in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam en kreeg daar een langdurige staande ovatie. Hij was zichtbaar geëmotioneerd.
Van den Ende kreeg de prijs voor zijn vele bijdragen aan de Nederlandse televisie. Voor zijn tv-producties werd hij in totaal 26 keer genomineerd voor de prestigieuze televisieprijs.
Het is de zesde keer dat de Gouden Televizier Oeuvre-ring is toegekend. Eerder ging de prijs naar presentatoren Willem Duys, Mies Bouwman, Linda de Mol, Ivo Niehe en André van Duin.
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