Terugroepactie Intertoys: asbest in speelgoedfiguren

DEN HAAG (ANP) - Intertoys roept artikelen met asbest terug. De speelgoedfiguren kunnen scheuren en de vulling kan eruit komen. Het zand dat vrijkomt bevat asbest, wat kanker kan veroorzaken.

Het gaat om de ORB Stretchee en Funkee-figuren in de vorm van een aap, die van 1 augustus 2024 tot 3 juli 2026 in de winkels van Intertoys lagen. De keten roept klanten op onmiddellijk te stoppen met het gebruik van het speelgoed en dit terug te brengen naar de winkel. Klanten ontvangen het aankoopbedrag terug, met of zonder kassabon.