Motorcrosser Herlings opnieuw de beste in GP van Letland

KEGUMS (ANP) - Motorcrosser Jeffrey Herlings (KTM) heeft voor het derde jaar op rij de Grote Prijs van Letland in de MXGP gewonnen. De 30-jarige Brabander won op het circuit van Kegums beide manches. De vijfvoudig wereldkampioen maakte begin april zijn rentree, nadat hij in oktober vorig jaar in Valkenswaard een kruisband in zijn rechterknie had afgescheurd. Vorige week won hij met de GP van Duitsland voor het eerst weer een wedstrijd in de MXGP.

Herlings, die normaal gesproken niet meer meedoet in de strijd om de wereldtitel, won de afgelopen twee jaar ook al in Letland. Tussen die beide overwinningen was hij langdurig uitgeschakeld door verschillende blessures en had hij geen race gewonnen.

De Belg Lucas Coenen (KTM) eindigde als tweede, voor klassementsleider Romain Febvre (Kawasaki) uit Frankrijk. De Nederlander Glenn Coldenhoff werd vierde.

De eerstvolgende Grote Prijs is op 22 juni in Groot-Brittannië.