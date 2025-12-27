ECONOMIE
China legt sancties op aan Amerikaanse defensiebedrijven

Economie
door anp
zaterdag, 27 december 2025 om 7:33
anp271225039 1
BEIJING (ANP/RTR) - Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft sancties aangekondigd tegen tien individuen en twintig Amerikaanse defensiebedrijven vanwege wapenverkoop aan Taiwan.
De personen op de Chinese lijst, waaronder de oprichter van defensiebedrijf Anduril Industries, mogen China ook niet meer binnenkomen. Andere getroffen bedrijven zijn onder meer Northrop Grumman Systems Corporation en L3Harris Maritime Services, evenals de St. Louis-tak van Boeing, die zich richt op defensiewerk.
Een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de Verenigde Staten "nadrukkelijk bezwaar maken tegen de pogingen van Beijing om Amerikaanse bedrijven te straffen" wanneer die bedrijven wapens aan Taiwan verkopen.
De stap volgt op de aankondiging vorige week van Washington dat het voor 11,1 miljard dollar aan wapens verkoopt aan Taiwan, het grootste Amerikaanse wapenpakket ooit voor het eiland. Beijing beschouwt het autonoom bestuurde Taiwan als een afvallige provincie.
