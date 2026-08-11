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Bestellen bij webshop de Bijenkorf nauwelijks nog mogelijk

Economie
door anp
dinsdag, 11 augustus 2026 om 12:22
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AMSTERDAM (ANP) - Het bestellen van artikelen via de website van de Bijenkorf is momenteel nauwelijks mogelijk. Alleen producten die in de winkels op voorraad zijn, kunnen nog online worden besteld. Bij andere artikelen krijgen klanten de melding dat het product online is uitverkocht.
Eerder werd al bekend dat de levertijden bij de Bijenkorf fors zijn opgelopen door een groot datalek bij logistiek partner CEVA Logistics. De warenhuisketen waarschuwde dat het bedrijf door het datalek kampt met vertraging in de verwerking van bestellingen, retouren en terugbetalingen.
De warenhuisketen zei vorige week geraakt te zijn door het datalek bij CEVA, waar ook andere bedrijven zoals webwinkel bol, brillenketen Ace & Tate en Ajax mee te maken kregen. Bij de Bijenkorf was dinsdagochtend niemand bereikbaar voor commentaar.
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