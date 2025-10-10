The Moody Blues-zanger John Lodge (82) overleden

BIRMINGHAM (ANP) - John Lodge, zanger en bassist van The Moody Blues, is op 82-jarige leeftijd overleden. De familie van Lodge maakte het nieuws bekend, zo meldt The Independent.

"Met het diepste verdriet moeten we bekendmaken dat John Lodge, onze geliefde echtgenoot, vader, grootvader, schoonvader en broer, plotseling en onverwachts van ons is heengegaan", aldus zijn familie. "John is vredig heengegaan, omringd door zijn dierbaren en met de klanken van The Everly Brothers en Buddy Holly."

De in Birmingham geboren Lodge is te horen op een aantal van de meest beluisterde nummers van de band, zoals Nights in White Satin, Question en Isn't Life Strange.