Advies: Radboud moet zich inzetten voor Europese schorsing Israël

Samenleving
door anp
vrijdag, 10 oktober 2025 om 15:23
NIJMEGEN (ANP) - De Radboud Universiteit in Nijmegen zou zich ervoor moeten inzetten dat Israël voorlopig niet meer mag meedoen aan gezamenlijke Europese onderzoeksprojecten. Een speciale commissie van de universiteit komt vrijdag met dat advies.
De commissie spreekt van "ernstige en systematische mensenrechtenschendingen door de Israëlische autoriteiten" in de Palestijnse gebieden. In het advies staat dat Israël zich daardoor niet houdt aan "kernwaarden voor de onderzoekssamenwerking".
Europa zelf houdt de projecten voorlopig in stand en blijft Israël toelaten. Volgens de adviescommissie plaatst dat de Radboud Universiteit "in een onmogelijke positie", ook omdat het "geen reële optie is" dat de universiteit zich dan zelf terugtrekt uit de projecten.
De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) pleitte vorige maand al voor het opschorten van Europese wetenschappelijke samenwerkingen met Israël. De Nijmeegse commissie wil dat de Radboud Universiteit zich daarbij "expliciet aansluit".
