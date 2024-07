The Moscow Times: Spotify verwijdert pro-Russische artiesten

STOCKHOLM (ANP) - Muziekdienst Spotify is begonnen met het verwijderen van Russische artiesten die de oorlog in Oekraïne steunen. Dat meldt de Russische krant The Moscow Times. Eerder sloot Spotify al het kantoor in Moskou, sloot het diensten af in het land en sprak het steun uit aan Oekraïense medewerkers.

Artiesten als Lyube, Grigory Leps, Oleg Gazmanov, Polina Gagarina en Shaman zijn volgens de Russische krant niet meer te vinden op de streamingdienst.

In 2022 sloot Spotify het kantoor in Rusland "voor onbepaalde tijd" als reactie op de inval van Rusland in Oekraïne. De organisatie liet weten "individuele ondersteuning" te bieden aan medewerkers van het kantoor in Moskou, net als aan de "wereldwijde gemeenschap van Oekraïense medewerkers".

De muziekdienst besloot zich kort daarna volledig terug te trekken uit Rusland, omdat het land een nieuwe wet invoerde die het illegaal maakt om gebeurtenissen te melden die het Russische leger in de problemen zouden kunnen brengen. "Spotify is nog steeds van mening dat het van cruciaal belang is om te proberen onze service in Rusland operationeel te houden en zo te voorzien in betrouwbaar, onafhankelijk nieuws en informatie uit de regio," liet het bedrijf weten.