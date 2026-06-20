The Observer: Britse premier Starmer treedt maandag af

LONDEN (ANP/RTR) - De Britse premier Keir Starmer gaat naar verwachting maandag aftreden, meldt de Britse krant The Observer. Eerder berichtten media al dat hij dit weekend een keuze zou maken over het voortzetten van zijn premierschap. Volgens The Observer is Starmer tot de conclusie gekomen dat zijn positie onhoudbaar is.

Een regeringsbron liet na het nieuws van The Observer aan persbureau Reuters weten dat Starmer "zich volledig op zijn werk blijft concentreren".

Starmer kwam onder meer onder vuur te liggen vanwege het aanstellen van de omstreden Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. Afgelopen week boekte zijn rivaal Andy Burnham een lokale verkiezingswinst, waardoor die Starmer kan uitdagen om het premierschap over te nemen. Burnham kan volgens zijn aanhangers rekenen op de steun van 201 parlementariërs, meldt The Observer.

Starmer zou dit weekend gesprekken hebben gevoerd met belangrijke figuren binnen de Britse politiek en zijn partij Labour. Hij probeert de rust te bewaren bij zijn aftreden, zeggen anonieme bronnen binnen Labour die The Observer sprak.