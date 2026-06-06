Theatermaakster en politica Agaath Witteman (84) overleden

BREUKELEN (ANP) - Theatermaakster en politica Agaath Witteman is vrijdag op 84-jarige leeftijd overleden. Ze stierf na een kort ziekbed, in het bijzijn van haar familie. Theaterproducent Matthijs Bongertman heeft dat zaterdag namens de familie aan het ANP bevestigd na berichtgeving door de Volkskrant.

Witteman was in 1984 een van de oprichters van vrouwentheatergroep Persona. Toneelstukken van de groep vertelden verhalen vanuit een vrouwelijk perspectief. In 1988 werd Witteman in Arnhem de artistiek leider van het net opgerichte Theater van het Oosten, waar zij vier jaar later na interne conflicten vertrok. Daarna werkte zij als freelancer onder meer bij Toneelgroep De Appel in Den Haag, het Noord Nederlands Toneel en theatergroep Het Toneel Speelt. Ook richtte zij een klein productiehuis op, Studio Antigone.

Tussen 2003 en 2007 zat Witteman voor de PvdA in de Eerste Kamer. Zij sprak in de senaat onder meer over wetgeving op het gebied van het cultureel erfgoed en was woordvoerster mediabeleid. Ook was zij voorzitter van de vaste senaatscommissie voor Cultuur. Witteman was tevens bijzonder hoogleraar kunst en cultuur aan de universiteit in Nijmegen en bestuurslid van Theater De Engelenbak in Amsterdam.