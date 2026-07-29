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Thorsten Frei nieuwe fractievoorzitter van Duitse CDU/CSU

Samenleving
door anp
woensdag, 29 juli 2026 om 17:29
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BERLIJN (ANP/DPA) - Thorsten Frei is gekozen tot fractievoorzitter van de CDU/CSU in Duitsland. Hij volgt Jens Spahn op, die eerder deze maand aftrad.
Frei geldt als vertrouweling van bondskanselier Friedrich Merz. Tijdens een stemming kreeg hij de steun van 91,9 procent van zijn fractiegenoten.
Merz zegt op X dat de fractie er een "ervaren en verantwoordelijke" voorzitter bij krijgt. Hij zegt zich te verheugen op de verdere samenwerking.
Spahn trad af omdat hij een kind had gekregen via een surrogaatmoeder, terwijl hij een uitgesproken tegenstander was van het legaliseren van het draagmoederschap in Duitsland. Die wet omzeilde hij door zijn kind uit het buitenland te halen. Partijgenoten vroegen vervolgens om zijn vertrek.
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