Trauma in je jeugd laat levenslange sporen achter in je hersenen

Traumatische ervaringen in de jeugd veranderen je hersenen en immuunsysteem voor altijd. Dat ontdekte neurowetenschapper Sara Poletti, die de link tussen kindermishandeling en volwassen depressie onderzoekt.

Sara Poletti kreeg als kind een microscoop van haar ouders. Nu, decennia later, gebruikt ze geavanceerde hersenscans om een donker geheim te ontrafelen: wat er in onze hoofden gebeurt als we als kind emotionele of fysieke trauma's meemaken.

Poletti's werk toont aan dat traumatische jeugdervaringen letterlijk je hersenen hervormen. Door gebruik van neuroimaging, een soort geavanceerde röntgenfoto's van de hersenen, kan ze zien hoe kindermishandeling, verwaarlozing of andere trauma's langdurige veranderingen veroorzaken. Kinderervaringen veranderen fundamenteel hoe hersenen en immuunsysteem met elkaar communiceren, zo blijkt uit haar werk.

Ontstekingen als schakel

Een cruciale ontdekking is de rol van ontstekingen. Traumatische ervaringen kunnen het immuunsysteem zo verstoren dat het chronisch 'op scherp' staat. Deze ontstekingsreactie tast de hersenen permanent aan en vergroot de kans op depressie en bipolaire stoornissen later in het leven.

Poletti's onderzoek opent de deur naar gepersonaliseerde behandelingen. In plaats van iedereen hetzelfde medicijn te geven, zou je in de toekomst kunnen kijken naar iemands specifieke biologische 'handtekening': welke ontstekingsmarkers zijn actief, en hoe reageert hun immuunsysteem? Door de mechanismen te begrijpen, denkt ze, kunnen we misschien voorkomen dat trauma's een leven lang pijn veroorzaken.