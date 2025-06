Tieman: iedereen duikt op de 1,5 procent uit nieuwe NAVO-norm

DEN HAAG (ANP) - "Iedereen duikt op dit moment op de 1,5 procent" van het bbp die volgens de nieuwe NAVO-norm naar aanvullende defensie-uitgaven moet. Dat heeft minister van Infrastructuur en Waterstaat Robert Tieman (BBB) gezegd in een debat met de Tweede Kamer.

Woensdag besloten de NAVO-lidstaten dat 3,5 procent van het bruto binnenlands product naar defensie moet. Nog eens 1,5 procent moet volgens de slotverklaring naar defensiegerelateerde zaken zoals de bescherming van kritieke infrastructuur, "civiele paraatheid en weerbaarheid" en innovatie. Justitieminister David van Weel (VVD) zei diezelfde dag al dat hij een verlanglijstje heeft klaarliggen voor de besteding van dit geld.

Zijn nieuwe VVD-collega op het ministerie, staatssecretaris Thierry Aartsen (Openbaar Vervoer) tempert alvast de verwachtingen voor extra budget: "Ik loop nu zes dagen rond op het ministerie, ik heb heel hard gezocht naar die geldboom. Ik blijf rondjes lopen, maar ik vrees dat ik 'm niet ga vinden."

'Kwetsbaarheden op het spoor'

Aartsen ziet in het ov een "stapeling van pijn", waar hij graag wat aan wil doen. "Er zijn kwetsbaarheden op het spoor, dat hebben we deze week gezien." Hij verwijst naar de treinproblemen in de Randstad op dinsdag en woensdag. Ook de stijgende prijs voor een treinkaartje is een hoofdpijndossier dat Aartsen op zijn bordje krijgt.

Aartsen hint, net als de minister op zijn departement, dat de 1,5 procent uit de NAVO-norm kansen biedt. "150 jaar geleden zagen we al tijdens oorlogen hoe belangrijk het spoor is. Dat zien we ook in Oekraïne momenteel. We kunnen tanks aanschaffen, maar die zullen toch over het spoor moeten worden vervoerd."

'Kritisch kijken'

Minister Tieman vindt net als zijn voorganger Barry Madlener (PVV) dat zijn ministerie structureel te weinig geld krijgt. Hij wil hierover in gesprek met Financiën en zegt zich "vocaal" te zullen laten gelden. Madlener pauzeerde vlak voor de kabinetsval vijf wegprojecten die stillagen vanwege capaciteitsgebrek en stikstofproblemen, om het geld elders te gebruiken. Tieman wil "kritisch kijken" naar alle projecten die op de grote lijst met infrastructuurprojecten staan, zei hij in het debat.

De BBB-minister vindt dat er schot in deze projecten moet blijven zitten en lijkt daarmee te zeggen dat projecten die te weinig voortgang boeken van de lijst moeten. "Soms is minder net wat meer."