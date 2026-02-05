Jack van Gelder was/is een soort Matthijs

De interne rel rond Jack van Gelder bij Talpa blijkt aanzienlijk groter dan eerst gedacht: achter de schermen van de Oranje-talkshows op SBS 6 zijn meerdere keren stevige conflicten geweest met redacteuren, waarbij zijn gedrag is vergeleken met dat van Matthijs van Nieuwkerk bij de VARA. Volgens Vandaag Inside-collega Johan Derksen is Jack “eigenlijk gewoon de Matthijs van Nieuwkerk van SBS 6”, omdat hij met stemverheffing tegen jonge redacteuren sprak en bekendstaat als een licht ontvlambare presentator met een kort lontje.

Presentator Wilfred Genee onthult dat er niet één, maar al vier gesprekken met Jack en Talpa zijn gevoerd over zijn geschreeuw en uitvallen, waarbij ook mensen van de organisatie aanschoven. Een van de anekdotes die aan tafel worden gedeeld, is dat een eindredacteur hem sommeerde te stoppen met schreeuwen of naar huis te gaan, waarna Jack het pand uitliep om vervolgens via een andere ingang weer binnen te komen en gewoon aan tafel te gaan zitten. Talpa probeerde de kwestie te bezweren door zijn inzet terug te schroeven en hem te vragen rustiger te blijven, maar Van Gelder zette volgens Derksen zijn hakken in het zand, terwijl collega’s benadrukken dat het programma met hem wel “leuker” en “spannender” was om naar te kijken.