ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Jack van Gelder was/is een soort Matthijs

Beroemd
door Ans Vink
donderdag, 05 februari 2026 om 7:25
Scherm­afbeelding 2026-02-05 om 07.30.14
De interne rel rond Jack van Gelder bij Talpa blijkt aanzienlijk groter dan eerst gedacht: achter de schermen van de Oranje-talkshows op SBS 6 zijn meerdere keren stevige conflicten geweest met redacteuren, waarbij zijn gedrag is vergeleken met dat van Matthijs van Nieuwkerk bij de VARA. Volgens Vandaag Inside-collega Johan Derksen is Jack “eigenlijk gewoon de Matthijs van Nieuwkerk van SBS 6”, omdat hij met stemverheffing tegen jonge redacteuren sprak en bekendstaat als een licht ontvlambare presentator met een kort lontje.
Presentator Wilfred Genee onthult dat er niet één, maar al vier gesprekken met Jack en Talpa zijn gevoerd over zijn geschreeuw en uitvallen, waarbij ook mensen van de organisatie aanschoven. Een van de anekdotes die aan tafel worden gedeeld, is dat een eindredacteur hem sommeerde te stoppen met schreeuwen of naar huis te gaan, waarna Jack het pand uitliep om vervolgens via een andere ingang weer binnen te komen en gewoon aan tafel te gaan zitten. Talpa probeerde de kwestie te bezweren door zijn inzet terug te schroeven en hem te vragen rustiger te blijven, maar Van Gelder zette volgens Derksen zijn hakken in het zand, terwijl collega’s benadrukken dat het programma met hem wel “leuker” en “spannender” was om naar te kijken.

Lees ook

Jack van Gelder afgedanktJack van Gelder afgedankt
Jack van Gelder is sinds vandaag ook als vrouw verkrijgbaarJack van Gelder is sinds vandaag ook als vrouw verkrijgbaar
Twee daders van NOS Sport zijn bekend: Tom Egbers en Jack van GelderTwee daders van NOS Sport zijn bekend: Tom Egbers en Jack van Gelder
loading

POPULAIR NIEUWS

7802668 l

Het koken van pasta is zo eenvoudig dat er erg veel vieze pasta op (Nederlandse) tafels komt.

ANP-491593050

'Actrice Eva van de Wijdeven dakloos, leeft als zwerver op straat'

senior-eating-1

Dit zijn de beste koolhydraten voor je brein – en deze moet je vermijden

4f1c4636afee17c64c2257ac968260b7838af3ff

De onstuitbare opkomst van de Turkse supermarkt

154692764_m

Curving: waarom deze datingtrend nóg pijnlijker is dan ghosting

3fa4fda702988a37171735860ac2bef3d15d54b1 (1)

Kanker voorkomen – Vermijd deze risicofactoren

Loading