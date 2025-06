Bangkok biedt 1 miljard euro voor Formule 1-race vanaf 2028

BANGKOK (ANP/AFP) - De Thaise regering is akkoord met een bod van omgerekend 1 miljard euro om vanaf 2028 vijf jaar lang een grand prix in de Formule 1 te organiseren. In dat budget is de aanleg van een stratencircuit in de hoofdstad Bangkok meegenomen. Volgens een regeringswoordvoerder moet dat circuit komen in de buurt van Chatuchakmarkt, een populaire toeristische plek.

Er zijn al 'veelbelovende' gesprekken geweest tussen de Thaise premier Paetongtarn Shinawatra en Formule 1-baas Stefano Domenicali, maar er is nog geen akkoord.

Momenteel vindt er slechts één grand prix plaats in Zuidoost-Azië, in Singapore. Maleisië werd in 2017 van de kalender geschrapt. Vietnam zou in 2020 voor het eerst de Formule 1 ontvangen, maar verdween door de coronacrisis (definitief) van het programma.