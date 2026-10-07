Tien jaar cel voor doodsteken vrouw in Tilburg in 2017

BREDA (ANP) - De rechtbank in Breda heeft Werner de R. (44) uit Tilburg woensdag veroordeeld tot tien jaar celstraf voor het doodsteken van de Tilburgse Hennie de Laat (58) in 2017. Het lichaam van het slachtoffer werd op 23 december van dat jaar gevonden in een brandgang bij de Hoogvensestraat in Tilburg. Zij was gestoken in haar borst en haar keel was doorgesneden.

Het Openbaar Ministerie eiste in december twaalf jaar cel tegen De R. Omdat de zaak al lang loopt, viel de uiteindelijke straf van de rechtbank lager uit. Het slachtoffer en de verdachte zouden een conflict hebben gehad om drugs. De R. zou een schuld hebben gehad bij het slachtoffer. Hij ontkent dat hij de vrouw heeft omgebracht.

De rechtbank zou eigenlijk in januari uitspraak doen, maar stelde dat uit om vragen te stellen aan een DNA-deskundige.