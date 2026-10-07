ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VS ontkennen dat Nederland oppositieleider Venezuela moest weren

Samenleving
door anp
anp071026079 1
Volg ons op Google Nieuws
ATHENE (ANP) - De Verenigde Staten zeggen Nederland en andere landen niet te hebben gevraagd de Venezolaanse oppositieleider María Corina Machado te beletten naar haar land terug te keren. Dat is "niet waar", bezwoer buitenlandminister Marco Rubio woensdag in Athene.
Machado wilde twee weken geleden naar Aruba of Curaçao vliegen om daar de boot te nemen naar het naburige Venezuela. Maar haar vliegtuig kreeg geen toestemming om te landen. Wie dat besliste, is onduidelijk. Niet de eilanden zelf, maar de Nederlandse regering gaat over haar toelating, zei de Arubaanse vertegenwoordiging vorige week tegen de Volkskrant.
De VS doen sinds ze de Venezolaanse leider Nicolás Maduro ontvoerden zaken met zijn opvolger, die probeert het regime overeind te houden. Machado staat vooralsnog buitenspel.
"We hebben nog nooit iemand gevraagd om iemand anders niet binnen te laten", zei Rubio op bezoek in Griekenland. "Waar dan ook in de wereld. Dat heb ik herhaaldelijk gezegd."
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (12)

Zoveel contant geld mag je in 2026 belastingvrij thuis hebben

tilburgse bijstandsgezinnen krijgen gewoon geld als experiment1685522915

Aflossingsvrije hypotheek en spaargeld? Dit is waarom aflossen vóór 1 januari belasting kan schelen

148982664_m

Vriezer vol ijs? Dit trucje met aluminiumfolie lost het op in een handomdraai

generated-image (10)

Twijfel je over een warmtepomp? Wachten tot 2027 kan je ruim €1.100 subsidie kosten

header-leenrente-spaarrente

Spaargeld bij ING, Rabobank of ABN AMRO? Elders krijg je nu rond de 3 procent, en zoveel loop je per jaar mis op €50.000

ANP-570526154

Laadpalen langs de snelweg: straks wel een stekker, maar geen stroom?

Loading