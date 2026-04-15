WSJ: VS onderschepten 8 aan Iran gelinkte tankers sinds blokkade

Samenleving
door anp
woensdag, 15 april 2026 om 4:52
WASHINGTON (ANP) - Amerikaanse marine-eenheden hebben sinds het begin van de blokkade van de Straat van Hormuz acht olietankers onderschept die Iraanse havens binnenvoeren of verlieten. Dat meldt The Wall Street Journal op basis van Amerikaanse functionarissen.
In alle gevallen namen de Amerikaanse strijdkrachten via radioverbinding contact op met de bemanning en gaven hun opdracht om van koers te wijzigen, aldus de bronnen. Alle tankers gaven gehoor aan deze opdracht en enteren was niet noodzakelijk, aldus de functionarissen.
Eerder in de nacht van dinsdag op woensdag meldde persbureau Reuters op basis van gegevens van de scheepvaartmonitor Kpler dat de door de Verenigde Staten gesanctioneerde tanker Rich Starry, eigendom van een Chinese rederij, niet voorbij de Amerikaanse blokkade was geraakt.
Het Amerikaanse leger verklaarde dinsdagavond (lokale tijd) dat Amerikaanse strijdkrachten de economische handel van en naar Iran over zee volledig hebben stilgelegd met de blokkade.
