Tienduizenden aanwezigen bij uitvaart studentenleider Bangladesh

Samenleving
door anp
zaterdag, 20 december 2025 om 12:36
DHAKA (ANP/RTR) - Tienduizenden mensen woonden zaterdag de uitvaart bij van de vermoorde Bengalese studentenleider en verkiezingskandidaat Sharif Osman Hadi. Hij werd vorige week door gemaskerde aanvallers in zijn hoofd geschoten terwijl hij zijn verkiezingscampagne aftrapte. Zijn dood zes dagen later leidde tot gewelddadige protesten in het land.
Politie en paramilitaire eenheden werden in de hele hoofdstad Dhaka ingezet voor de staatsbegrafenis, maar meldingen van hernieuwd geweld bleven uit.
De studentenprotesten waar Hadi een van de aanvoerders van was, leidden vorig jaar tot het aftreden van premier Sheikh Hasina. Interim-leider Muhammad Yunus zei dat Hadi's nalatenschap zou voortleven en beschreef de begrafenis als een collectieve belofte om de idealen die hij had verdedigd hoog te houden.
In februari gaat Bangladesh naar de stembus voor een nieuw parlement. Gevreesd wordt dat de protesten in de aanloop naar de verkiezingen nog verder uit de hand lopen.
