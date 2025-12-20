ECONOMIE
17 jaar voor Pakistaanse oud-premier Khan en zijn vrouw om fraude

Samenleving
door anp
zaterdag, 20 december 2025 om 12:43
anp201225077 1
ISLAMABAD (ANP/RTR) - De Pakistaanse oud-premier Imran Khan en zijn vrouw Bushra Bibi zijn elk veroordeeld tot zeventien jaar gevangenisstraf in verband met de aankoop van luxe staatsgeschenken tegen een te lage prijs. Dat melden de rechtbank en de advocaten van Khan.
"De rechtbank heeft het vonnis uitgesproken zonder de verdediging te horen en Imran Khan en Bushra Bibi veroordeeld tot zeventien jaar gevangenisstraf, plus hoge boetes", zei Rana Mudassar Umer, een van Khans advocaten.
Dit is niet de eerste veroordeling voor Khan. De voormalige cricketer zit al sinds augustus 2023 vast. Hij dient een gevangenisstraf van veertien jaar uit na een veroordeling in een andere fraudezaak. Zijn vrouw werd veroordeeld tot zeven jaar cel.
Sinds Khan in 2022 uit zijn ambt werd gezet, is hij al tientallen keren vervolgd met aanklachten variërend van corruptie tot terrorisme en het schenden van staatsgeheimen. Khan ontkent alle beschuldigingen, die volgens zijn partij politiek gemotiveerd zijn.
