Tienduizenden betogen in Tel Aviv tegen uitbreiding oorlog Gaza

Samenleving
door anp
zaterdag, 09 augustus 2025 om 23:49
anp090825128 1
TEL AVIV (ANP/AFP) - Tienduizenden mensen hebben in Tel Aviv gedemonstreerd tegen de uitbreiding van de oorlog in de Gazastrook. De organisatoren zeggen dat er 100.000 demonstranten zijn gekomen. Andere bronnen spreken van circa 60.000 betogers.
Zij keren zich tegen het donderdag door de regering aangenomen plan van premier Benjamin Netanyahu om de aanvallen uit te breiden en de stad Gaza te bezetten. In hun ogen betekent dat de dood van de nog levende Israëlische gijzelaars in de Gazastrook. Een moeder van een gijzelaar, Einav Zangauker, zei dat Netanyahu heeft besloten "de gijzelaars te doden en Israël in een eeuwigdurende oorlog te storten".
Een broer van een gijzelaar deed een beroep op de Amerikaanse gezant Steve Witkoff om Israël te redden van Netanyahu's "kabinet van de dood" en een overeenkomst te regelen waarmee de gijzelaars terugkeren. Witkoff werkt daaraan in de hoop dit voor elkaar te hebben voor grote Israëlische aanvallen op Gaza daadwerkelijk beginnen.
