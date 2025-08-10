Witte Huis: Trump staat open voor top met Poetin en Zelensky

- De Amerikaanse president Donald Trump staat open voor het organiseren van een top in Alaska met de Russische president Vladimir Poetin en de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, heeft een woordvoerder van het Witte Huis bevestigd. Maar momenteel blijft het plan om, op verzoek van Poetin, een bilaterale ontmoeting tussen alleen hem en Trump te organiseren, voegde de woordvoerder eraan toe.

Eerder berichtte NBC News op basis van anonieme bronnen binnen de Amerikaanse regering dat Trump zou overwegen ook Zelensky uit te nodigen voor zijn ontmoeting met Poetin in Alaska op 15 augustus.

In de nacht van zaterdag op zondag riep een groep Europese leiders in een gezamenlijke verklaring op om ook Zelensky bij de vredesbesprekingen te betrekken. "De route naar vrede in Oekraïne kan niet worden bepaald zonder Oekraïne", stelden zij.