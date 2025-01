Tienduizenden bij afscheid Bouterse

PARAMARIBO (ANP) - Zeker 25.000 mensen hebben in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo de laatste eer bewezen aan Desi Bouterse in het centrum van zijn Nationale Democratische Partij (NDP). Het was zo druk dat niet iedereen langs de open kist kon lopen. Partijgenoten, vrienden, politici en aanhangers roemden Bouterse onder meer als visionair leider en scherpzinnige strateeg.

Er waren optredens van enkele dichters en een zanger. De rouwende menigte liep aan twee kanten langs de open kist terwijl de lievelingsmuziek van Bouterse klonk: nummers van Max Nijman en reggae van Bob Marley. Er was een videoboodschap van zanger Eddy Grant, bekend van de hit 'Living on the Front Line', een nummer dat volgens hem zeker van toepassing is op wijlen Bouterse.

De premier van Barbados, Mia Mottley, beschreef de overleden ex-president in een video als een van de meest charismatische leiders van de Caribische regio. De enige buitenlandse spreker, de Guyanese ex-president Donald Ramotar, noemde Bouterse een heel goede zanger en onderstreepte diens aversie tegen de imperialistische westerse landen. Daarbij veegde hij de vloer aan met het Nederlandse Israëlbeleid en riep hij de Caribische Gemeenschap op om uit solidariteit met de bevolking van Gaza te zorgen dat Israël uit de Verenigde Naties wordt gezet.

De 79-jarige Bouterse overleed net voor Kerstmis op een onbekende locatie. Hij dook in januari vorig jaar onder om te ontkomen aan de twintig jaar celstraf die hij kreeg voor zijn leidende rol bij de Decembermoorden waarbij in 1982 vijftien weerloze tegenstanders van zijn bewind omkwamen.