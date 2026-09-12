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Tienduizenden Duitsers demonstreren tegen verkiezingswinst AfD

Samenleving
door anp
zaterdag, 12 september 2026 om 21:09
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BERLIJN (ANP/DPA) - Bijna een week na de historische verkiezingswinst van Alternative für Deutschland (AfD) in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt namen tienduizenden mensen zaterdag deel aan demonstraties tegen radicaal-rechts extremisme. In onder meer Düsseldorf, Hamburg en Berlijn waren grote bijeenkomsten.
In Düsseldorf namen volgens de politie en de organisatoren ongeveer 20.000 mensen deel aan een protestmars "tegen de AfD en rechtse haat". In Hamburg liepen volgens de organisatie 25.000 mensen mee.
In Berlijn kwamen meerdere marsen tegen de normalisering van rechtse politiek samen bij het stadhuis. De politie schatte het aantal deelnemers op 18.000. De organisatie sprak van 32.000 deelnemers.
AfD boekte zondag een ruime overwinning in Saksen-Anhalt, wat leidde tot geschokte reacties. De landelijke AfD wordt door de binnenlandse inlichtingendienst in de gaten gehouden als een vermoedelijke extremistische organisatie. De tak in Saksen-Anhalt werd in 2023 aangemerkt als extremistisch.
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