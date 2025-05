Tienduizenden flesjes met verboden vloeistoffen vapes onderschept

UTRECHT (ANP) - Ongeveer 70.000 flesjes met vloeistoffen voor elektronische sigaretten zijn in beslag genomen door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De inspectie vond de navulflessen in een loods in Zuid-Holland. De importeur ervan moet een boete betalen, en moet ook opdraaien voor de vernietiging van de voorraad.

In Nederland mogen alleen vapevloeistoffen worden verkocht die naar tabak smaken. Zoete smaakjes zijn niet toegestaan, maar de betrapte importeur voerde ze toch in. De vloeistoffen smaakten onder meer naar aardbei en watermeloen. De flesjes zaten verpakt in ongeveer tweehonderd dozen.