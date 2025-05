Doorbraak: eerste bloedtest voor Alzheimer goedgekeurd in VS

In een baanbrekende stap heeft de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit FDA vrijdag voor het eerst een bloedtest goedgekeurd die Alzheimer kan helpen opsporen. De test maakt het mogelijk om de ziekte in een veel eerder stadium te detecteren, een cruciale ontwikkeling nu er nieuwe behandelingen bestaan die de achteruitgang kunnen vertragen.

Tot nu toe konden artsen Alzheimer alleen vaststellen via hersenscans of een pijnlijke ruggenprik. De nieuwe bloedtest, ontwikkeld door Fujirebio Diagnostics, meet de verhouding tussen twee eiwitten in het bloed. Die verhouding blijkt sterk samen te hangen met zogenoemde amyloïde plaques in de hersenen, een belangrijk kenmerk van Alzheimer.

“Alzheimer treft meer mensen dan borstkanker en prostaatkanker samen”, aldus FDA-commissaris Marty Makary. “Met het vooruitzicht dat het aantal patiënten tegen 2050 zal verdubbelen, is dit soort innovatie keihard nodig.”

Volgens de FDA is de test bedoeld voor patiënten die al tekenen van cognitieve achteruitgang vertonen. De resultaten moeten worden beoordeeld in combinatie met andere medische gegevens.

Vroeg erbij, langer zelfstandig

Op dit moment zijn er twee medicijnen goedgekeurd tegen Alzheimer: lecanemab en donanemab. Die middelen pakken de amyloïde plaques aan en kunnen de achteruitgang enigszins vertragen. Maar hoe eerder je ermee begint, hoe beter ze lijken te werken. Dat maakt de komst van deze bloedtest extra waardevol: hij kan artsen helpen om sneller en gerichter te handelen.

Volgens de FDA kwamen de resultaten van de bloedtest in studies grotendeels overeen met die van hersenscans en ruggenprikken. “Dit is een belangrijke stap om de diagnose toegankelijker te maken”, zegt FDA-expert Michelle Tarver.

Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. De ziekte tast het geheugen aan, maar ook het vermogen om zelfstandig te functioneren. Een paar extra maanden helderheid en zelfstandigheid betekent voor veel patiënten én hun naasten dan ook enorm veel.