Tienduizenden moslims bij vrijdaggebed Al-Aqsamoskee

JERUZALEM (ANP/DPA) - Zo'n 80.000 moslims zijn bij de Al-Aqsamoskee in Jeruzalem geweest voor het eerste vrijdaggebed van de ramadan. Dat schat de Jordaanse stichting Waqf, die het dagelijks bestuur van het gebedshuis voert.

De moskee ligt in het oosten van Jeruzalem, dat Israël in 1967 innam en later annexeerde. Israël zei woensdag dat het tijdens de vastenmaand maximaal 10.000 Palestijnen uit de Westelijke Jordaanoever zou toestaan de Tempelberg op te gaan, zodat ze daar kunnen bidden bij de Al-Aqsamoskee.

De Tempelberg, voor moslims Haram al-Sharif, is de op twee na heiligste plaats in de islam. Voor joden is de heuvel de heiligste plek, omdat daar ooit de twee joodse tempels hebben gestaan. Onder het bestuur van Waqf mogen alleen moslims er bidden. Joden en andersgelovigen mogen de locatie op bepaalde momenten wel bezoeken, maar bidden is niet toegestaan.