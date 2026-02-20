ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tienduizenden moslims bij vrijdaggebed Al-Aqsamoskee

Samenleving
door anp
vrijdag, 20 februari 2026 om 14:28
anp200226135 1
JERUZALEM (ANP/DPA) - Zo'n 80.000 moslims zijn bij de Al-Aqsamoskee in Jeruzalem geweest voor het eerste vrijdaggebed van de ramadan. Dat schat de Jordaanse stichting Waqf, die het dagelijks bestuur van het gebedshuis voert.
De moskee ligt in het oosten van Jeruzalem, dat Israël in 1967 innam en later annexeerde. Israël zei woensdag dat het tijdens de vastenmaand maximaal 10.000 Palestijnen uit de Westelijke Jordaanoever zou toestaan de Tempelberg op te gaan, zodat ze daar kunnen bidden bij de Al-Aqsamoskee.
De Tempelberg, voor moslims Haram al-Sharif, is de op twee na heiligste plaats in de islam. Voor joden is de heuvel de heiligste plek, omdat daar ooit de twee joodse tempels hebben gestaan. Onder het bestuur van Waqf mogen alleen moslims er bidden. Joden en andersgelovigen mogen de locatie op bepaalde momenten wel bezoeken, maar bidden is niet toegestaan.
loading

POPULAIR NIEUWS

174000265_m

Deze 8 klachten kunnen vroege signalen van longkanker zijn

106507871-15573629-image-a-1_1771499624526

Taliban: Mannen mogen slaan, zolang er niets breekt

ANP-549708371

Heeft Dilan Yesilgöz haar studie ook niet afgemaakt?

justitieminister yesilgoz wil rutte opvolgen1689127722

Groot deel van VVD-kiezers nu al negatief over nieuw kabinet

anp200226031 1

Russische gevechtsvliegtuigen gespot bij Alaska

ANP-540147315 (1)

Vrouwen zijn helemaal niet empathischer dan mannen, blijkt uit vele studies

Loading