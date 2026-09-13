Tienduizenden op de vlucht door opgelaaid geweld in Jemen

SANAA (ANP) - Door het opgelaaide geweld in Jemen is het aantal vluchtelingen sinds begin deze maand sterk toegenomen. 82.000 mensen raakten ontheemd sinds de Houthi's aan een offensief begonnen, meldt de VN-organisatie voor migratie (IOM). Meer dan 2000 vluchtten naar het Oost-Afrikaanse Djibouti, dat aan de andere kant van de zeestraat Bab al-Mandeb ligt.

De door Iran gesteunde Houthi-beweging verkreeg de afgelopen week na een opmars de controle over de gehele Jemenitische kust aan de Rode Zee. Daarmee verstevigde ze haar greep over de strategische zeestraat Bab al-Mandeb.

De Houthi's zijn al meer dan tien jaar in een burgeroorlog verwikkeld met een internationale coalitie onder leiding van Saudi-Arabië, die de regering steunt. Voor sommigen is het al de tweede of derde keer dat ze moeten vluchten in dit conflict. Jemen is het armste land in de Arabische wereld, benadrukt het IOM.