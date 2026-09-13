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Verstappen in Madrid: geprofiteerd van de pech van anderen

Sport
door anp
zondag, 13 september 2026 om 18:20
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MADRID (ANP) - Max Verstappen vindt de RB22 van Red Bull Racing nog niet goed genoeg om echt voor een overwinning te kunnen strijden. "De tweede plaats was het maximale resultaat. Ik had niet de snelheid van Kimi Antonelli en zeker niet van Lando Norris", zei Verstappen tijdens de persconferentie in Madrid, waar hij zondag op de Madring op de tweede plaats eindigde.
Volgens Verstappen kon hij profiteren van een incident van Lance Stroll in de vijftiende ronde, waardoor de coureurs verplicht snelheid moesten minderen, zodat er van banden kon worden gewisseld. "Je moet realistisch blijven. We hebben geprofiteerd van de pech van anderen. Dat komt soms voor. Maar het is zaak de wagen echt sneller te maken om een kans te maken op de winst."
Verstappen keek ook kort terug op een incident met Lewis Hamilton aan het begin van de race. De Nederlander raakte van de baan, maar wist wel voor de Brit te blijven. Verstappen liet op aandringen van Hamilton en de eigen ploeg de coureur van Ferrari passeren. "Als ik niet van de baan was gegaan, dan was mijn race voor bocht 2 al ten einde geweest", aldus Verstappen.
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