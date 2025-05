Tieners aangereden in Velddriel door bestuurder onder invloed

VELDDRIEL (ANP) - Op de Drielse Veldweg in het Gelderse Velddriel zijn zaterdagavond iets voor middernacht twee tieners aangereden door een automobilist, bevestigt de politie na berichtgeving door Omroep Gelderland. De twee jongens van 17 en 19 jaar reden op één fiets, die door het ongeluk doormidden brak. Een van de twee liep daarbij ernstig beenletsel op.

De automobilist reed na het ongeluk door naar huis, maar een familielid bracht hem terug naar de plaats van het ongeluk. Daar zagen agenten dat de bestuurder, een 30-jarige man uit de gemeente Maasdriel, vermoedelijk onder invloed van alcohol was. Hij heeft op het politiebureau in Zaltbommel een ademanalysetest gedaan en is aangehouden voor rijden onder invloed. Ook is zijn auto in beslag genomen.

Hoe het gaat met de slachtoffers, die ook uit Maasdriel komen, is niet bekend.