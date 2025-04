Tientallen aanhoudingen bij Duits-Italiaanse actie tegen misdaad

DEN HAAG (ANP) - De Duitse en Italiaanse autoriteiten hebben 29 arrestaties verricht bij een operatie tegen de georganiseerde misdaad. Op tientallen plaatsen in de twee EU-landen zijn invallen gedaan, meldt Eurojust, het in Den Haag gevestigde EU-agentschap voor justitiële samenwerking.

De operatie was gericht tegen een maffia-achtige organisatie die vooral actief zou zijn rond Stuttgart, in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg. De groep wordt verantwoordelijk gehouden voor "fraude met levensmiddelen, poging tot doodslag, drugshandel, belastingontduiking en witwassen", staat in een verklaring. Een van de verdachten is een Duitse agent.

Tijdens onderzoeken kwam volgens Eurojust onder meer fraude aan het licht met apparatuur om pizza's te maken en dure voedselproducten, zoals kaas en olijfolie. Die waren besteld door een nepbedrijf dat geen rekeningen betaalde en werden later doorverkocht aan Italiaanse restaurants in en rond Stuttgart. Die zouden onder druk zijn gezet om de producten te kopen.