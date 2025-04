Tennisser De Jong viert top 100-notering met zege in Marrakesh

MARRAKESH (ANP) - Tennisser Jesper de Jong heeft zijn eerste notering in de top 100 van de wereld gevierd met een overwinning in de eerste ronde van het toernooi van Marrakesh. De 24-jarige Noord-Hollander versloeg de Marokkaan Elliot Benchetrit met 7-5 6-1.

De Jong bereikte afgelopen week de halve finales van het challengertoernooi van Girona en steeg daardoor naar de 98e plaats op de wereldranglijst, zijn hoogste positie ooit. De nummer 3 van Nederland trok in Marokko de goede lijn door. Hij verloor in de eerste set slechts vier punten op eigen service en brak Benchetrit op 6-5. Hij nam in de tweede set meteen een 2-0-voorsprong en verzilverde op 4-1 opnieuw een breakpoint.

De Jong treft in de tweede ronde de winnaar van de partij tussen de Poolse qualifier Kamil Majchrzak en Jaume Munar uit Spanje. Tallon Griekspoor is als eerste geplaatst in Marrakesh. Hij heeft een bye in de eerste ronde.